Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Murrhardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag in der Leipziger Straße gleich zwei geparkte Autos. Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Ausparken rangierte und hierbei einen vor ihm geparkten Ford Fiesta sowie einen hinter ihm stehenden Nissan Micra beschädigte. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5000 Euro. Zeugenaussagen zufolge soll zuvor ein grauer oder schwarzer VW Golf oder Mercedes mit Münchner Zulassung dort gestanden sein. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Feuerwehreinsatz

Am Sonntag gegen 23.40 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert, weil in der Hallengasse neben einem Gebäude bereitgestellter Abfall brannte. Zunächst wurde von Anwohnern der Brand mit Feuerlöschern bekämpft, bis die eingetroffene Feuerwehr die angekokelten Matratzen ablöschte. Eine Gefährdung für das angrenzende Gebäude bestand nicht. Da nicht auszuschließen ist, dass die Gegenstände vorsätzlich in Brand gesetzt wurden, bittet die Polizei Sulzbach unter Tel. 07193/352 um sachdienliche Hinweise. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell