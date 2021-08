Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hauswand beschmiert - Sachbeschädigung an PKW - Diebstahl aus PKW

Aalen (ots)

Hüttlingen: Hauswand beschmiert

In der Hohe Straße wurde zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr, eine Hausfassade mit dunkelgrauer Farbe beschmiert. An dem Gebäude wurde nun bereits mehrfach die Haus- bzw. auch die Garagenwand mit Farbe beschmiert. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960

Lorch: Sachbeschädigung an PKW

An einem PKW Ford, welcher in der Gmünder Straße abgestellt war, wurde am Sonntag gegen 23 Uhr die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Der Stein konnte im Fahrzeug aufgefunden werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

Leinzell: Diebstahl aus PKW

Am Samstag stellte eine 32-jährige Frau ihren PKW Seat in einer privaten Einfahrt in der Untere Kirchhaldenstraße verschlossen ab. Als sie am Montagmorgen gegen 8 Uhr zu ihrem PKW kam, stellte sie fest, dass in diesen eingebrochen wurde. Das Handschuhfach, die Mittelkonsole sowie die Türfächer wurden durchwühlt und der Inhalt im Fahrzeug verteilt. Entwendet wurden lediglich eine Gebrauchsanweisung sowie das Fahrzeugscheckheft. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680

