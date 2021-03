Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg: Täter bei Einbruch überrascht und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Samstagabend, 27.02.2021, gegen 18:30 Uhr, kam die alleinlebende Hausbewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf der Leimenkaute" vom Einkaufen nach Hause. Als sie gerade dabei war ihren Einkauf zu verstauen, hörte sie in der oberen Etage Geräusche. Als sie nachschaute was da los war, kam ihr auf der Flurtreppe eine unbekannte männliche Person entgegen, die fluchtartig das Haus verließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Sie verständigte daraufhin sofort die Polizei. Die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Frankenberg stellten vor Ort fest, dass der Täter durch ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss ins Haus gelangt war. Ein weiteres hatte er versucht aufzuhebeln. Durch das aufgehebelte Fenster war er schließlich auch wieder mit seiner Beute geflüchtet. Der Flüchtige wird als ca. 180 cm groß beschrieben, war auffallend schlank und hatte ein schmales Gesicht. Er trug einen Mund-/Nasenschutz und dunkle Kleidung. Die Kapuze seines Pullis hatte er über den Kopf gezogen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, melden sich bitte bei die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell