Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall & Kupferdiebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfall mit Sachschaden

Rund 6500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18 Uhr in der Anton-Schmidt-Straße. Ein19-jähriger Renault-Fahrer wollte von einer Einfahrt auf die Straße fahren und übersah hierbei den Mercedes eines 58 Jahre alten Autofahrers, der die Anton-Schmidt-Straße entlangfuhr. Glück im Unglück - es blieb beim Blechschaden an den beiden Pkw, verletzt wurde niemand.

Schorndorf-Miedelsbach: Kupferdiebstahl

Zwischen Samstag und Dienstag begaben sich bisher unbekannte Diebe auf das Gelände des Wasserreservoirs in der Bergstraße und entwendeten einen Großteil des Kupferdachs. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell