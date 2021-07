Feuerwehren der Stadt Eutin

FW Eutin: PKW in Hauswand gefahren

Eutin (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Eutin gegen 13:00 zu einem Verkehrsunfall, mit dem Zusatz "PKW in Hauswand" in die Eutiner Riemannstr. alarmiert. Beim Eintreffen bestätigte sich diese Lage und weitere Erkundungsmaßnahmen ergaben eine massive Beschädigung an dem betroffenen Gebäude, sodaß zur weiteren Einschätzung ein THW- Fachberater hinzugezogen wurde. Im Verlauf wurde das betroffene Gebäude zusätzlich durch eine Fachberaterin Bau des THW begutachtet und führte schließlich zu dem Ergebnis, daß Sicherungsmaßnahmen durch das THW durchgeführt werden mussten. Neben Erkundungstätigkeiten wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr lediglich bei der Bergung des verunfallten PKW durch ein Abschleppunternehmen und bei den Sicherungsmaßnahmen durch das THW unterstützend tätig. In der Anfangsphase des Einsatzes wurde durch die Stadtwerke Eutin ein Verteilerkasten stromlos geschaltet, welcher bei dem Unfall komplett beschädigt wurde. Für die Dauer der Tätigkeiten musste die Riemannstr. bis ca. 18:00 voll gesperrt werden. Eine durch den Unfall leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Zur Schadenshöhe und Unfallursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Eingesetzte Kräfte: Freiwillige Feuerwehr Eutin mit 5 Einsatzfahrzeugen und 21 Einsatzkräften Technisches Hilfswerk- Ortsverband Neustadt mit 2 Einsatzfahrzeugen und 9 Einsatzkräften Rettungsdienst mit 3 Rettungswagen und 7 Einsatzkräften Polizei mit 3 Streifenwagen und 6 Einsatzkräften Stadtwerke Eutin

