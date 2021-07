Feuerwehren der Stadt Eutin

FW Eutin: "Die MultiCopter-Drohne bietet wertvollen Mehrfachnutzen": Sparkasse Holstein, Sparkassen-Stiftung Ostholstein & Fahrschule Rahlf unterstützen Freiwillige Feuerwehr Eutin

Drohnen setzen sich auch bei Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen immer mehr durch, da sie vielfältig eingesetzt werden können. Daher stand die Anschaffung einer Spezialdrohne, einer sogenannten MultiCopter-Drohne, schon länger auf dem "Wunschzettel" der Freiwilligen Feuerwehr Eutin. Da die finanziellen Mittel jedoch begrenzt sind, hatte sich Eutins Ortswehrführer, Hauptbrandmeister Jörg Böckenhauer, mit der Bitte um Unterstützung an die Sparkassen-Stiftung Ostholstein und an die Sparkasse Holstein gewandt. Und das mit Erfolg, denn dank Zuwendungen über 2.800 Euro aus dem PS-Zweckertrag der Sparkasse und 2.000 Euro von der Stiftung ist nun aus dem Wunsch Realität geworden. Das "Gesamtpaket" ergänzt haben die Eutiner Fahrschule Rahlf (Übertragungseinrichtung mit Flachbildmonitor und Stativ) und der Förderverein der Feuerwehr (Kennzeichnungswesten für das Bedienpersonal) mit weiteren Zuwendungen.

Ortswehrführer Jörg Böckenhauer und seine Eutiner Feuerwehrkameraden freuen sich sehr über ihren "Neuzugang": "Mit der neuen Drohne erweitern wir unsere Einsatzmöglichkeiten deutlich! Daher sind wir allen großzügigen Förderern sehr dankbar für ihre wertvolle Unterstützung". In der Tat: Das Einsatzspektrum für die MultiCopter-Drohne reicht laut Jörg Böckenhauer von Personensuche über Besichtigung von Sturmschäden, Brandwache, Waldbrand und Waldbrandbeobachtung, Hochwasser, Unfallsituationen bis hin zur Entscheidungsfindung bei Großschadenlagen.

Zur offiziellen Übergabe hatte die Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Michael Voß, neuer Leiter der Eutiner Sparkassen-Filiale, und Jörg Schumacher, Geschäftsführer der Sparkassen-Stiftung Ostholstein, sowie Eutins Bürgermeister Carsten Behnk, Fahrschulinhaber Markus Wiepert und Robert Bahr und Heino Kreutzfeldt vom Förderverein auf das Feuerwehrgelände Am Priwall in Eutin eingeladen. Alle Gäste zeigten sich beeindruckt von der wertvollen Arbeit der Eutiner Brandschützer. Dazu Sparkassen-Filialleiter Michael Voß: "Als Förderer in der Region und Unterstützer des Ehrenamts liegt es uns sehr am Herzen, dass es den Menschen gut geht. Und dazu gehört nicht zuletzt das Thema Sicherheit, für das ja insbesondere die Feuerwehren stehen. Als langjähriger Partner der Feuerwehr freuen wir uns sehr, dass wir zur Realisierung des Vorhabens beigetragen konnten".

Stiftungs-Geschäftsführer Jörg Schumacher ergänzt: "Die Personensuche mit der MultiCopter-Drohne ist im Vergleich zur Personensuche mit einer Hundestaffel schneller und effektiver. Der wertvolle Mehrfachnutzen aus Einsatz für feuerwehrspezifische Maßnahmen und Einsatz in der Personensuche war für uns als Sparkassen-Stiftung Ostholstein der entscheidende Grund, uns an der Förderung zu beteiligen".

Als Dienstherr der Freiwilligen Feuerwehr Eutin bedankte sich Bürgermeister Carsten Behnk ebenfalls bei den Förderern Sparkasse Holstein, Sparkassen-Stiftung Ostholstein und Fahrschule Rahlf und beim Förderverein der Feuerwehr Eutin für das ausgesprochen hohe Engagement für die Anschaffung der vielseitig einsetzbaren MultiCopter-Drohne samt Zubehör. Fazit: Ein "körperlich eher kleines Gerät" sorgt für sehr großen Zusatznutzen und eine deutliche Aufwertung der Arbeit der Eutiner Feuerwehr.

