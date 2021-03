Feuerwehren der Stadt Eutin

FW Eutin: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr im Convivo- Park am Kellersee

Eutin (ots)

Am Sonntagnachmittag um 14:12 Uhr wurden die Feuerwehren der Stadt Eutin mit dem Meldebild Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Aufgrund der Größe des Objektes mit zum Teil pflegebedürftigen Bewohnern wurde durch die Integrierte Regionalleitstelle Süd für den Rettungsdienst zusätzlich das Einsatzstichwort "Großeinsatz Rettungsdienst" ausgelöst. Dieses führte dazu, daß zusätzlich zu den alarmierten Eutiner Feuerwehren auch die Feuerwehr Bad Malente zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert wurde. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde durch die Einsatzkräfte eine Verrauchung im 1. und 2. OG festgestellt, was zur Folge hatte, daß dieser Bereich durch mehrere Trupps unter Atemschutz geräumt und die betroffenen Bewohner dem Rettungsdienst übergeben wurden. Im Verlauf des Einsatzes konnte ein Kleinfeuer in einer Küche als Ursache ausgemacht werden, welches durch die Einsatzkräfte zügig gelöscht werden konnte. Abschließend wurde der betroffene Bereich mittels Belüftung von der Verrauchung befreit.

Letztendlich wurden bei diesem Einsatz glücklicherweise keine Personen verletzt, sodaß auch für den Rettungsdienst der Einsatz relativ zügig beendet werden konnte.

Zur Schadenshöhe und Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Eingesetzte Kräfte: Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Eutin

Freiwillige Feuerwehr Eutin mit 7 Einsatzfahrzeugen und 26 Einsatzkräften

Freiwillige Feuerwehr Fissau- Sibbersdorf mit 2 Einsatzfahrzeugen und 10 Einsatzkräften

Freiwillige Feuerwehr Neudorf mit 2 Einsatzfahrzeugen und 14 Einsatzkräften

Freiwillige Feuerwehr Bad Malente- Gremsmühlen mit 6 Einsatzfahrzeugen und 32 Einsatzkräften

Kreiswehrführer

Rettungsdienst mit insgesamt 41 Einsatzkräften, davon 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1 Leitender Notarzt, 1 Rettungshubschrauber, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 6 Rettungswagen, SEG West

Original-Content von: Feuerwehren der Stadt Eutin, übermittelt durch news aktuell