Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus PKW - Unfallflucht - Wahlplakate beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer bei Sturz verletzt

Verletzungen im Gesicht und an der Schulter zog sich ein 21-Jähriger bei einem Sturz am Dienstagabend zu. Gegen 23 Uhr befuhr der alkoholisierte Mann mit seinem E-Bike die Rittergasse, wo er einen rund 40 cm hohen Absatz übersah. Der Radler prallte dagegen und stürzte dann auf den Boden. Der 21-Jährige, der keinen Sturzhelm trug, wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Neresheim-Schweindorf: Gartenzaun beschädigt

Zwischen Donnerstagmittag 13 Uhr und Dienstagvormittag 11.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker im Heideweg einen Gartenzaun. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen Traktor mit Hänger handeln; möglicherweise hat der Fahrer den Unfall gar nicht bemerkt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Toyota beschädigte eine 56-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Stuttgarter Straße den Pkw Renault einer 83-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro entstand.

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstand. Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem BMW die B 29 aus Richtung Mögglingen kommend. Weil der 34-Jährige während der Fahrt mit dem Verzehr eines Burgers beschäftigt war und das Hinabtropfen von Soße verhindern wollte, kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Bei dem Unfall entstand an seinem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden.

Aalen: Gelegenheit macht Diebe

Lediglich für kurze Zeit verließ eine 44-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr ihren Pkw, den sie vor einem Kindergarten in der Hopfenstraße abgestellt hatte. Als sie zurückkam stellte sie fest, dass Unbekannte ihre ockergelbe Wildledertasche entwendet hatten, die sie auf dem Rücksitz abgelegt hatte. Der oder die Täter erbeuteten den Geldbeutel der 44-Jährigen, zwei Mobiltelefone sowie div. persönliche Papiere. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Rainau: 6000 Euro Sachschaden

In einer Rechtskurve auf der Kreisstraße 3319 zwischen Dalkingen und Ellwangen verlor ein 24-Jähriger am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr die Kontrolle über seinen BMW, weshalb das Fahrzeug nach links von der Straße abkam und ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Der 24-Jährige blieb unverletzt; sein Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ruppertshofen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3328 zwischen Ruppertshofen und Tierhaupten erfasste eine 54-Jährige am Mittwochmorgen gegen 5.20 Uhr mit ihrem Pkw VW Tuareg ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Wahlplakate beschädigt

Unbekannte beschädigten am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr insgesamt 13 Wahlplakate verschiedener Parteien, welche allesamt in der Bocksgasse an Straßenlaternen angebracht waren. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell