Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Verkehrsunfall mit Kradfahrer - Rettungshubschrauber im Einsatz (Abschlussmeldung)

Möhnesee (ots)

Am Dienstag (2. März) befuhr um 12.32 Uhr eine 30-jährige Soesterin mit ihrem Wagen die B229 aus Richtung Möhnesee kommend in Richtung B516. Als die Autofahrerin einen Lastkraftwagen überholen wollte, bemerkte sie im Bereich des Drüggelter Weges einen entgegenkommenden 61-jährigen Motorradfahrer aus Hamm. Beide leiteten eine Vollbremsung ein, wobei der Motorradfahrer noch während der Fahrt vom Motorrad fiel. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Zur ersten Behandlung des Hammers vor Ort wurde ein Rettungstransporthubschrauber angefordert. Ein Abtransport erfolgte jedoch mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 2.000 Euro geschätzt. Die B229 wurde zur Unfallaufnahme bis 14.30 Uhr zeitweise komplett gesperrt. (reh)

