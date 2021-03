Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Einfach weiter gefahren

Lippstadt (ots)

Einfach weiter gefahren ist am Montag, gegen 16:30 Uhr, nach einem Unfall auf der Eickelbornstraße ein Zweiradfahrer. Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Porsche, von Benninghausen kommend, in Richtung Kreisverkehr. In Höhe der Michaelstraße kollidierte ein orangefarbenes Leichtkraftrad, welches die Vorfahrt des Autos missachtete, mit der Seite des Fahrzeugs. Der Unfallfahrer auf dem Zweirad fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Unfall oder dem Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (wo)

