POL-PB: Dreieinhalbjährige baut Autounfall

(mb) Sachen gibt's. Eltern müssen die Augen permanent überall haben, wenn's um die lieben Kleinen und in dem Zusammenhang um die Vermeidung gefährlicher Situationen geht. Das klappt nicht immer - ging in diesem Fall aber nochmal glimpflich aus:

Im Kreis Paderborn hat ein dreieinhalbjähriges Mädchen am Mittwoch einen Autounfall verursacht. Die Kleine saß auf dem Beifahrersitz, als ihr Papa das noch kleinere Geschwisterchen in den Kindersitz auf den Rücksitz packte und dort anschnallte. Den Autoschlüssel hatte Papa schon ins Zündschloss gesteckt. Da steckte er und weckte das Interesse der kleinen Beifahrerin. Möglicherweise hatte sie schon öfter beobachtet, dass man daran drehen kann. Sie probierte es jedenfalls aus und prompt gab es eine "automotive" Reaktion. Da der Gang eingelegt war, ruckte das Auto nach vorn und wurde sofort vom Grundstückszaun gestoppt. Glück gehabt! Bis auf einen riesengroßen Schreck bei Papa und Tochter, eine Beule in der Stoßstange und einen demolierten Zaun ist nichts passiert. Doch, die Beteiligten sind um eine Erfahrung reicher. Und alle Leser/innen dieses Artikels hoffentlich auch. Bleiben Sie alle gesund!

(automotive - englisch für selbstbewegend, selbstfahrend)

