POL-ROW: ++ Unfallflucht bei der BBS - Polizei sucht Zeugen ++ Junger Biker bei Unfall verletzt ++ Trickdiebe bestehlen Senioren ++ Landwirtschaftlicher Verkaufsstand geplündert ++

Unfallflucht bei der BBS - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag vergangener Woche auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen am Dammackerweg ereignet hat, sucht die Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 7.45 Uhr und 9.15 Uhr ist ein noch unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken mit einem weißen VW Golf kollidiert. Der Verursacher setzte sich weder mit dem Geschädigten, noch mit der Polizei in Verbindung. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Junger Biker bei Unfall verletzt

Hemsbünde. Bei einem Auffahrunfall im Einmündungsbereich B 71 / K 206 ist am Montagmorgen ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der junge Mann hatte vermutlich übersehen, dass vor ihm eine 54-jährige Autofahrer mit ihrem Renault nach links in Richtung Worth abbiegen wollte. Der Biker fuhr mit seiner Honda auf das stehende Auto auf und verletzte sich dabei schwer. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund viertausend Euro.

Trickdiebe bestehlen Senioren

Zeven. Ein 83-jähriger Zevener ist am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bremer Straße Opfer von Trickdieben geworden. Eine unbekannte Frau hatte den Senioren zunächst um eine 20-Cent-Münze gebeten. Als der Mann bereits in seinem Auto saß, klopfte sie noch einmal an die Scheibe der Fahrertür. Ein Komplize nutzte die Ablenkung, öffnete die Beifahrertür und schnappte sich das Portemonnaie des Zeveners. Erst zu Hause bemerkte er den Diebstahl.

Landwirtschaftlicher Verkaufsstand geplündert

Hemsbünde. Erneut haben Unbekannte am vergangenen Wochenende die Einnahmen eines landwirtschaftlichen Verkaufsstandes gestohlen. An der Rodaustraße nahmen sie in der Nacht zum Samstag zwei Geldkassetten des kleinen Eier- und Kartoffeln-Ladens mit.

Ausländische Fahrerlaubnis war abgelaufen

Rotenburg. Einen moldawischen Führerschein hat eine 44-jährige Autofahrerin am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei in der Mühlenstraße vorgelegt. Da die Frau länger als ein Jahr in Deutschland lebt, hat das Dokument keine Gültigkeit mehr. Sie hätte die Fahrerlaubnis vorher umschreiben lassen müssen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Selsingen. Ein 16-jähriger Biker ist am Montagmorgen auf der Bundesstraße 71 mit rund 80 Stundenkilometern auf einer Crossmaschine vor einem Streifenwagen der Selsinger Polizei hergefahren. Die Beamten stoppten den jungen Mann und stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass er nur im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse AM war. Für die schnelle Fahrt auf seinem Kleinkraftrad hätte er die Fahrerlaubnisklasse A1 benötigt. Der 16-Jährige muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten und durfte natürlich nicht weiterfahren.

