Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Streit unter Autofahrern - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Großerlach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr am Dienstag gegen 17.50 Uhr die B14 zwischen Großerlach und Berwinkel. In einer scharfen Linkskurve kam er mit dem Oberkörper auf die Gegenfahrbahn und beschädigte hierbei den Außenspiegel eines entgegengekommenen Pkw Fiat. Der Fahrer des roten Motorades hielt nach dem Vorfall nicht an und flüchtete. Hinweise zum Unfall bzw. auf den geflüchteten Motorradfahrer wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Aspach: Falsch überholt

Ein 54-jähriger Fahrer eines Opel Mokka befuhr am Dienstag gegen 14.30 Uhr die K 1904 zwischen Großaspach und Sprümpfelbach und überholte dort ein vorausfahrendes Fahrzeug trotz Gegenverkehr. Der entgegengekommene Autofahrer reagierte sofort, bremste ab und wich nach rechts aus und konnte so einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Der 54-Jährige lenkte anschließend auf die Fahrspur nach rechts und stieß hier noch gegen den Anhänger eines dort fahrenden Gespanns. Gegen den 54-Jährigen wurde wegen des gefährlichen Überholmanövers ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrerlaubnis des Autofahrers wurde vorläufig entzogen. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Korb: Streit unter Autofahrern eskaliert

Ein 24-jähriger Mann fuhr am Dienstag gegen 14:40 Uhr die Lindenstraße entlang. Als ihm ein 57-jähriger Autofahrer in der Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung entgegenkam, betätigte der 24-Jährige mehrfach seine Hupe. Anschließend stieg der 57-Jährige aus seinem Pkw aus, öffnete die Fahrertüre des 24-Jährigen und schlug mehrfach auf diesen ein. Erst als Passanten dazwischen gingen, ließ der aggressive Autofahrer von seinem Opfer ab. Der 24-Jährige wurde im Anschluss in eine Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

