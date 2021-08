Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Beton verloren - Fahrzeug prallt gegen Baum und fängt Feuer

Aalen (ots)

Essingen: Sachbeschädigung

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an einem Fahrzeug, welches in der Fuchswasenstraße abgestellt war, die auf dem Dach befestigten Dachträger sowie die Dachbox beschädigt, in dem die Schlösser mit einem Klebstoff unbrauchbar gemacht wurden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Bopfingen: Beton verloren

Am Mittwoch um kurz vor 7 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Betonmischers die die Ellwanger Straße und bog von dort in die Aalener Straße ab. Hierbei öffnete sich vermutlich der Schieber des Rührwerks, so dass etwas Beton auf die Fahrbahn fiel. Hierdurch wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt und musste durch die Stadt Ellwangen gereinigt werden.

Bopfingen: Fahrzeug prallt gegen Baum und fängt Feuer

Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Lenker eines VW Golf die Kreisstraße 3305 von Pflaumloch in Richtung Goldburghausen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und schleuderte in den dortigen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug zunächst gegen einen kleineren Baum, welcher abbrach und kam dann nach insgesamt etwa 80 Meter an einem weiteren Baum zum Stillstand. Der Fahrer, der sich bei dem Unfall verletzte konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, bevor dieses kurz darauf Feuer fing und der Fahrgastraum ausbrannte. Durch die Feuerwehren aus Pflaumloch und Bopfingen wurde das Fahrzeug, welches einen Totalschaden erlitt, gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell