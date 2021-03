Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Gegenverkehr übersehen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.03.2021, waren zwei Autofahrerinnen in gegensätzlicher Richtung auf der B 294 bei Winden unterwegs. Etwa gegen 13 Uhr wollte die Autofahrerin, die in Richtung Elzach unterwegs war, nach links in den Ortskern Niederwinden abbiegen. Aus bisher nicht konkret nachvollziehbaren Gründen tat sie dies, obwohl ihr genau zu diesem Zeitpunkt die andere Autofahrerin entgegenkam. In der Folge des heftigen Zusammenstoßes mussten beide in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei sind beide Fahrerinnen nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von weit über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell