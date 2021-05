Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Ausfahren aus Grundstück Auto übersehen (26.05.2021)

Bräunlingen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Straße "Grabenring". Eine 41-jährige Ford Fahrerin parkte rückwärts aus einem Grundstück aus und übersah dabei einen 53-jährigen VW Passat Fahrer, der aus Richtung Lützelbergstraße kam und in den "Grabenring" abbog. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell