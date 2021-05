POL-HB: Nr.: 0381--Nach Auseinandersetzung - Polizei fasst drei Angreifer

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Heinrich-Plett-Allee Zeit: 20.05.21, 19.05 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Donnerstagabend drei Tatverdächtige in Huchting fest. Diese hatten zuvor zwei 17- und 23-Jährige attackiert. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

An einer Bushaltestelle an der Heinrich-Plett-Allee kam es am Abend zu einem Streit zwischen den beiden Parteien, der in einer Prügelei endete. Dabei wurde ein 23-Jähriger verletzt, sein 17 Jahre alter Begleiter blieb unversehrt. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der 23-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Drei flüchtige Tatverdächtige konnten wenig später von Einsatzkräften gestellt werden. Insgesamt sollen es etwa fünf Angreifer gewesen sein. Diese sollen auch das Cappy des 23-Jährigen gestohlen haben.

Gegen die 16, 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl eingeleitet. Der 16-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888. Die Polizei wird weiterhin verstärkt in diesem Bereich präsent sein.

Polizei Bremen