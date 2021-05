POL-HB: Nr.: 0379--Jugendliche in Huchting angegriffen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Flämische Straße Zeit: 19.05.21, 21.40 Uhr

Am Mittwochabend wurden zwei 17- und 18-Jährige in Huchting von einer Jugendgruppe attackiert und verletzt. Dabei sollen auch ein Schlagstock und ein Messer eingesetzt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden Jugendlichen waren in der Flämischen Straße unterwegs, als sie unvermittelt von einer Gruppe Gleichaltriger angegriffen wurden. Die 17- und 18-Jährigen wurden von ihren Angreifern mit Schlägen und Tritten attackiert. Am Boden liegend soll dem 17-Jährigen zudem mit einem Schlagstock gegen den Kopf geschlagen worden sein. Auch ein Messer soll zum Einsatz gekommen sein. Der 18-Jährige wurde anschließend auch mit dem Schlagstock angegriffen. Beide erlitten Verletzungen, die nach einer Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser weiterbehandelt werden mussten. Die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

