Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallverursacher ohne Führerschein

Ahaus (ots)

Einen Autounfall verursacht hat ein 31-Jähriger am Dienstag in Ahaus. Der Legdener hätte aber kein Auto fahren dürfen. Vor mehreren Jahren war die Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen erloschen. Gegen 09.05 Uhr war der Autofahrer auf der Landesstraße 575 in Richtung Ahaus unterwegs, als vor ihm ein 43-jähriger Autofahrer aus Ahaus nach rechts abbiegen wollte. Der Legdener fuhr auf. Es entstand Sachschaden von insgesamt 7.500 Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

