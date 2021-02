Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Metalldiebe in Stadtlohn

Stadtlohn (ots)

Zu zwei Metalldiebstählen unterschiedlichen Ausmaßes ist es in Stadtlohn gekommen. Zwischen Dienstag vergangener Woche und Sonntag entwendeten Unbekannte eine Grableuchte aus Bronze samt Granitsockel auf dem Friedhof an der Lessingstraße. Mehr Beute machten Diebe bei einem Metallverwertungsbetrieb. Zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr, verschafften sich Täter gewaltsam Zugang auf das Gelände an der Vredener Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand transportierten die Unbekannten circa 2,5 Tonnen Kupfer ab. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

