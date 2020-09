Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann fuchtelt mit Spielzeugwaffe herum

Am Dienstag nahm die Polizei einen 35-Jährigen in Ulm fest.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr soll der 35-Jährige mit einer Schusswaffe aus einem Fenster eines Gebäudes in der Magirusstraße auf einen Zeugen gezielt haben. Der informierte die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifen an. Die sperrte die Magirusstraße. Der 35-Jährige erschien erneut am Fenster aus einem oberen Stockwerk. Er befand sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation. er schrie aus dem Fenster und warf einen dunklen Gegenstand aus dem Fenster. Dabei handelte es sich um eine Spielzeugpistole aus Kunststoff. Kurz darauf nahmen Polizisten den 35-Jährigen in dem Gebäude vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann alkoholisiert war. Aufgrund seines Verhaltens brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus.

+++++++ 1637173

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell