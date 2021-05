Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aixheim und Neuhausen ob Eck

Landkreis Tuttlingen) Telefonbetrüger mit "Schockanrufe" und als "falsche Microsoft-Mitarbeiter" am Werk (27.05.2021)

Aixheim und Neuhausen ob Eck (ots)

In zwei Fällen haben Betrüger am Donnerstag versucht, mit dem sogenannten "Schockanruf" und als "Falscher Microsoft-Mitarbeiter" an Geld zu gelangen. Zunächst versuchten es die Betrüger bei einer 86-jährigen Frau. Die Anrufer behaupteten, einen "schweren Unfall" verursacht zu haben und jetzt dringend eine Kaution zu benötigen, welche die Dame zahlen solle. Diese durchschaute jedoch sofort die Betrugsabsicht.

Ein 64-Jähriger ließ sich jedoch durch einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft am Telefon überrumpeln. Er gewährte dem Betrüger Zugang zu seinem Computer. Dadurch konnte der Ganove auf ein Konto des Mannes zugreifen und Überweisungen tätigen. Zum Glück konnte die Bank des Geschädigten gerade noch rechtzeitig die Überweisungen zurückbuchen, so dass es hier ebenfalls zu keinem Vermögensschaden kam.

Trotz aller Hinweise und Warnungen gelingt es Betrügern trotzdem immer wieder, meist ältere Personen mit dem Phänomen "Schockanruf", "falscher Microsoft-Mitarbeiter" oder "Enkeltrick" um ihr Erspartes zu bringen. Die Polizei warnt mit Tipps vor diesen Anrufen:

Seien Sie misstrauisch!

Geben Sie am Telefon NIE Auskünfte zu Vermögen oder Wertsachen

Beenden Sie im Zweifel das Gespräch und fordern Sie eine Rückrufnummer

Wenden Sie sich im Verdachtsfall sofort an Ihre Polizei.

Weitere Hinweise finden Sie auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de

