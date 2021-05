Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Honda-Fahrer wird ausgebremst

Rottweil (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Tuttlinger Straße gestürzt, weil ihm die Vorfahrt genommen wurde. Der 18-Jährige war mit seinem Zweirad dort in Richtung Saline unterwegs, als ihn auf Höhe der Einmündung Wilhelmshall ein Kombi mit Rottweiler Nummer zu einer Vollbremsung zwang. Unglücklicherweise klemmte sich der Verunglückte beim Sturz mit einem Bein unter seinem Motorrad ein. Passanten konnte ihm schließlich aus der misslichen Situation helfen. Mit leichten Verletzungen brachte der Rettungsdienst den jungen Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei Rottweil sucht unter Telefon 0741 4770 nun noch Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Kombi, der in der Autonummer vermutlich die Zahl "44" trägt.

