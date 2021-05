Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Böhringen, Lkr. Konstanz) Steine gegen Hausfassade geworfen (26./27.05.2021)

Radolfzell am Bodensee, Böhringen, Lkr. Konstanz (ots)

Nachdem Unbekannte vermutlich in den frühen Morgenstunden der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Steine gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Erich-Leuze-Straße geworfen und dabei Sachschaden angerichtet haben, ermittelt die Polizei Radolfzell wegen des Tatbestandes der Sachbeschädigung. Personen, die im Zeitraum von Mittwochabend, 23 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10 Uhr, entsprechende Wahrnehmungen im Bereich des Wendekreises am Ende der Erich-Leuze-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell (07732 95066-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell