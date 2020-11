Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes Vito samt Werkzeugen gestohlen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Einen weißen Mercedes Vito mit MG-Kennzeichen, in dem sich Werkzeuge befanden, haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 2. November, 18 Uhr, und Dienstag, 3. November, 6.30 Uhr, in Schelsen an der Horster Straße gestohlen.

In Odenkirchen-Mitte an der Von-der-Helm-Straße haben sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 2. November, 18 Uhr, und Dienstag, 3. November, 6 Uhr, Zugang zu einem Mercedes-Sprinter verschafft. Im Fahrzeuginneren zogen sie die Kabel unterhalb des Lenkrads und versuchten vermutlich, den Wagen kurzzuschließen, um ihn zu entwenden. Dies gelang ihnen jedoch nicht. So blieb es in diesem Fall bei einem versuchten Kfz-Diebstahl.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

