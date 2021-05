Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Markelfingen, Lkr. Konstanz) Beim Einparken VW Golf beschädigt - Polizei sucht Verursacher (27.05.2021)

Radolfzell am Bodensee, Markelfingen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Laufe des Donnerstags, etwa im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 21.50 Uhr, ist ein Unbekannter vermutlich beim Einparken auf dem Parkplatz des Naturfreundehauses Bodensee an der Radolfzeller Straße nahe Markelfingen gegen einen dort abgestellten VW Golf gefahren. Ohne sich zu melden und den am Golf entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu regulieren, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) hat nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zum Verursacher des Unfalls.

