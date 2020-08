Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichtkraftrad gestohlen und angesteckt/Zeugen gesucht

Niederkirche-Morbach (ots)

Zeuge findet kurz vor Mittag das noch qualmende Krad auf seinem Grundstück nahe der Kreisstraße nach Relsberg auf. Wie der Eigentümer der Polizei in Lauterecken mitteilte, hatte er seine 125`er Malaguti auf seinem Anwesen in der Lindenstraße verschlossen abgestellt. Im Laufe des Dienstagvormittags haben Unbekannte das Motorrad gestohlen und anschließend angesteckt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Tat aufgenommen. Wer hat während des Vormittages in Morbach Verdächtiges beobachtet. Eventuelle Zeugen mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 melden. |pilek

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell