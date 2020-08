Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Baggerschaufel gestohlen

Einöllen (ots)

Unbekannte starten Bagger und montieren Schaufel ab. Am Montagmorgen bemerkten Baustellenarbeiter am Windpark an der Einmündung L 383/L384 das Fehlen des Gegenstandes. Nach den Angaben der Zeugen muss die Tat über das Wochenende geschehen sein. Die Schaufel hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

