POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Haschbach a.R. (ots)

Am Montag, 17.08.2020 um 18:20 Uhr, kam es auf der L362 kurz vor Ortseingang Haschbach am Remigiusberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam nach ersten Erkenntnissen in einer Linkskurve zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer wird ausgeschlossen. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache wurden aufgenommen. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber ins Uni-Klinikum Homburg gebracht. Die L362 war während den Rettungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehren Haschbach und Kusel, Notarzt/Rettungsdienst/Rettungshubschrauber, Abschleppdienst sowie die Polizei.|pikus

