Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW zerkratzt

Landau, 17.10.2020, 22.16 Uhr (ots)

Ein von Zeugen in der Rheinstraße gemeldeter angeblicher PKW-Aufbrecher entpuppte sich bei Tatortaufnahme als Sachbeschädiger. Der unbekannte männliche Täter, bekleidet mit dunkler Kapuzenjacke und dunklem Mundschutz konnte, nachdem er einen PKW an der hinteren rechten Tür zerkratzt und drangetreten hatte, vor Eintreffen der Funkstreife die Örtlichkeit unerkannt, in Richtung Schwanenweiher, verlassen. Die Schuhspur konnte gesichert werden. Am Fahrzeug dürfte ein Schaden von ca. 100EUR entstanden sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

