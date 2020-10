Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Unfall mit schwerstverletzter Person

Rheinzabern (ots)

Gegen 02:45 Uhr ereignete sich auf der B9, in Fahrtrichtung Germersheim, zwischen Jockgrim und Neupotz, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem ein Fahrzeugführer lebensgefährlich verletzt wurde. Eine PKW-Führerin befuhr die B9 in Richtung Germersheim, als zwischen den Anschlussstellen Kieswerk und Neupotz ein Reh die Fahrbahn querte, welches sie frontal erfasste. Daraufhin geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Kurz darauf konnte ein weiterer PKW-Führer sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem quer auf der B9 stehenden PKW, wodurch dieser auf den Seitenstreifen geschleudert wurde. Etwa eine Minute später kollidierte eine dritte Fahrzeugführerin mit dem zweiten PKW, dessen Fahrer der Spurenlage nach im Begriff war, sein Fahrzeug zu verlassen. Durch den Aufprall wurde dieser aus seinem Fahrzeug geschleudert und dabei schwer verletzt. Die dritte Fahrzeugführerin verletzte sich hierbei leicht. Der Schwerverletzte wurde zur ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt etwa 40.000 Euro. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter zur Feststellung des Unfallablaufs hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme musste die B9 in Fahrtrichtung Germersheim voll gesperrt werden.

