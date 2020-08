Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Am Freitag, dem 07.08.2020 parkt ein 24jähriger aus Lübstorf (MeckPom) seinen PKW Daimler im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkstreifen der Herzog-Wilhelm Straße in Braunlage ( in Höhe der ehem. Wurmbergapotheke ). Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrt muss er feststellen, dass dieses am vorderen Kotflügel der Fahrerseite zerkratzt ist. Ein bislang unbekannte/r Fahrzeugführer-Fahrzeugführerin war vermutlich beim Ein oder Ausparken gegen den Daimler gefahren. Am Daimler konnte roter Lackabrieb vom verursachenden Fahrzeug sichergestellt werden. Der Fahrer des roten Fahrzeuges hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten. Dies erfüllt den Straftatbestand der Verkehrsunfallflucht. Schadenshöhe am PKW Daimler ca. 800 Euro

Hinweise zum verursachenden Fahrzeug erbittet die Polizei Braunlage unter der Telefonnummer 05520/93260

i.A. Richter, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell