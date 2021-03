Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: BMW entwendet

Ratzeburg (ots)

03. März 2021 | Kreis Stormarn - 02./03.03.2021 - Wentorf bei HH

In der vergangenen Nacht (02.03. -03.03.2021) ist es in der Moorkoppel in Wentorf, zum Diebstahl eines Pkw von einem Privatgrundstück gekommen.

Zwischen 17:30 Uhr am Dienstag und 07:45 Uhr am Mittwochmorgen stahlen Diebe den schwarzen BMW 440i mit dem Baujahr 2019.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 55.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zur Tat und zum Verbleib des Fahrzeuges machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 zu melden.

