Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Ratzeburg (ots)

02. März 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 01.03.2021 - Mölln

Am 01. März 2021 kam es gegen 06:00 Uhr im Wasserkrüger Weg in Mölln zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59- jähriger Möllner mit einem VW die Friedenstraße in Mölln und wollte nach links in den Wasserkrüger Weg abbiegen. Hierbei übersah er eine 60-jährige Möllnerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg im Wasserkrüger Weg in Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 60- jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell