Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisiert in Baustelle gefahren

Ratzeburg (ots)

02. März 2021 | Kreis Stormarn - 26.02.2021 - L222, Stapelfeld

Am 26. Februar 2021, gegen 23:45 Uhr, kam es in der Alten Landstraße in Stapelfeld zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Die Fahrerin war alkoholisiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige Hamburgerin mit einem BMW den Kreisverkehr Victoriaallee in Hamburg und wollte in Richtung Stapelfeld auf die L 222 - Alte Landstraße abbiegen, obwohl diese gesperrt ist. Die Fahrerin missachtete die Warnbaken und fuhr in die Baustelle hinein. Bei dem Versuch, rückwärtsfahrend wieder in den nichtgesperrten Bereich zu kommen, fuhr sie in einen Graben und kam nicht wieder heraus. Die Beamten vor Ort stellten Atemalkohol bei der 19- Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,73 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durch die Polizeibeamten angeordnet.

Die Hamburgerin wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell