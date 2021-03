Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Sportzentrum

Ratzeburg (ots)

01. März 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25./26.02.2021 - Geesthacht

In der Zeit vom 25.02.2021, 18:00Uhr bis 26.02.2021, 08:00Uhr kam es in Geesthacht in der Mercatorstraße zu einem Einbruch in ein Sportzentrum.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Sportzentrum ein. Sie entwendeten Multimediageräte. Die Schadenshöhe wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeistelle Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum im Bereich der Mercatorstraße festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell