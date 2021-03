Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ehrlicher Finder - 3000 Euro abgegeben

Ratzeburg (ots)

01. März 2021 | Kreis Stormarn - 27.02.2021 - Ammersbek

Am Samstagmittag fand ein Kunde vor einem Discounter in Ammersbek eine schwarze Geldtasche mit 3.000 Euro Bargeld und gab diese beim Marktleiter ab. So erreichte die Geldbörse samt Inhalt die Polizeibeamten.

Nach kurzen Ermittlungen konnte der Eigentümer der Geldtasche ausfindig gemacht werden. Er war überglücklich, als ihm die "Fundsache" ausgehändigt wurde, er hatte den Verlust seiner Geldtasche noch gar nicht bemerkt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell