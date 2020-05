Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Lastkraftwagen

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Freitag, den 08.05.2020 und Montag, den 11.05.2020 wurde durch unbekannte Täter auf einem Firmengelände auf den Sonnenhöfen ein Lastkraftwagen aufgebrochen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Lastkraftwagens ein und entwendeten mehrere Gegenstände aus dem Führerhaus. Die Täter verließen anschließend unerkannt die Örtlichkeit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstellen Eurobetrag.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de

