Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung von Fußgängern an Fußgängerüberweg

Trier (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2020, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Paulinstraße, Höhe Maarstraße zu einer gefährlichen Situation zwischen zwei Radfahrern und einem PKW Fahrer. Demnach wollten die Radfahrer fußläufig den Fußgängerüberweg benutzen, als sich von Richtung Porta Nigra ein schwarzer PKW mit hoher Geschwindigkeit näherte und ohne den Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, mit unverminderter Geschwindigkeit in Richtung Wasserweg weiterfuhr. Lediglich dank der guten Reaktion der Fußgänger, kam es nicht zu einer Kollision zwischen Fußgänger und PKW.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Trier.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Polizeiwache Trier Innenstadt



Telefon: 0651-9779-1710

pwtrier@polizei.rlp.de

