Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Karambolage an Bahnhofszufahrt

Villingendorf (ots)

In einem Auffahrunfall zwischen Villingendorf und Talhausen sind am Donnerstagnachmittag drei Autos verwickelt worden. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Auf der alten B14 an der Einmündung der Zufahrt zum Bahnhof Talhausen musste eine 19-jährige Opel-Fahrerin abbremsen, weil vor ihr ein Auto zum Bahnhof abbog. Ein hinterherfahrender 28-Jähriger in seinem Kia bemerkte dies zu spät und prallte trotz Vollbremsung ins Opel-Heck. Der abrupte Bremsvorgang kam auch für einen 25-Jährigen in einem nachfolgenden Audi zu überraschend, weshalb auch er nicht mehr anhalten konnte und auf den Kia auffuhr. Verletzte gab es bei der Karambolage glücklicherweise nicht.

