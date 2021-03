Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Abbiegen in weitem Bogen führt zum Unfall (30.03.2021)

Singen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09.15 Uhr fuhr ein 82-jähriger Opel-Fahrer auf der Böhringer Straße ortseinwärts und wollte in die Straße "Wartlanden" abbiegen. Hierbei nahm er mit seinem Auto einen großen Bogen, woraufhin er mit dem Audi einer 25-jährigen Frau, die an die Einmündung heranfuhr, zusammenstieß. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von über 18.000 Euro. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.

