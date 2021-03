Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (29.03.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Keine Verletzten aber Sachschaden von rund 16.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montag gegen 15.30 Uhr in der Haselbrunnstraße. Eine 29-jährige Fahrerin eins VW Touran war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf eine vor ihr stehende 20-jährige VW Fox-Fahrerin aufgefahren. Diese hielt wegen eines 50-jährigen VW Passat-Fahrers, der nach rechts in die Friedhofstraße einbiegen wollte, aufgrund eines Radfahrers jedoch abbremsen musste. Durch den Aufprall wurde der VW der 20-jährigen Frau auf den VW des 50-jährigen Mannes aufgeschoben. Der VW Touran war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell