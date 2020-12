Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnhaus

Tresor gestohlen

Rees-MillingenRees-Millingen (ots)

Durch ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster stiegen am Montag (14. Dezember 2020) zwischen 10:00 und 20:15 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Zanderstraße ein. Sie durchwühlten mehrere Zimmer nach Diebesgut und stahlen einen Tresor. Aufgrund des hohen Gewichtes der Beute ist davon auszugehen, dass in der Nähe zum Tatort ein Fahrzeug für den Abtransport bereitstand. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell