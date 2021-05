Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter gibt entscheidenden Hinweis, ungewollt

Gronau (ots)

Ein Tag, drei Taten. Einen Tankbetrug klärte der Täter unfreiwillig selber auf. Der Ermittler fügte die Puzzleteile schließlich zusammen. Was war geschehen? Am 02.05.2021 gegen 18.30 Uhr betankte ein zunächst Unbekannter seinen Wagen an einer Tankstelle an der Ochtruper Straße in Gronau. Gut 30 Minuten später geriet ein Autofahrer aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes in eine Polizeikontrolle: der Tankbetrüger, wie sich später herausstellen sollte. Das fällige Verwarngeld konnte der 29-jährige Verkehrssünder vor Ort bezahlen. Festgehalten wurden seine Daten aber trotzdem: Auch gegen Regelungen der Corona-Schutzverordnung hatte der Mann aus Enschede verstoßen, sodass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Ein schlechter Start in den Monat Mai für den Niederländer: ein Verwarngeld, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell