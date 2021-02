Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitag (26.02.2021) in einem Mehrfamilienhaus an der Filderbahnstraße ein Brand ausgebrochen. Bewohner bemerkten gegen 22.30 Uhr Feuer auf einem Balkon und riefen die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand bereits auf das Dachgeschoss ausgebreitet. Vier Bewohner konnten sich selbständig und unverletzt aus dem Haus begeben. Drei weitere Personen wurden ebenfalls unbeschadet von der Feuerwehr gerettet. Darüber hinaus konnte die Feuerwehr zwei Hunde retten und an ihre Besitzer übergeben. Eine Katze konnte nur noch tot geborgen werden. Durch die intensiven Brandbekämpfungsmaßnahmen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes sowie ein Übergreifen auf das Nebengebäude verhindert werden. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei.

