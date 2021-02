Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Ladendieb im beschleunigten Verfahren verurteilt

Recklinghausen (ots)

Das Recklinghäuser Amtsgericht hat einen 34-jährigen Mann verurteilt, der an einem Abend gleich zwei Mal bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde. Der Mann hatte am vergangenen Donnerstagabend in einem Recklinghäuser Supermarkt Likör und Wodka gestohlen - und ist dann geflüchtet. Rund zwei Stunden später versuchte er im gleichen Supermarkt noch einmal Spirituosen mitzunehmen, ohne die Flaschen zu bezahlen. Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Ladendieb daraufhin fest. Keine 24 Stunden später stand der Mann ohne festen Wohnsitz vor dem Recklinghäuser Amtsgericht. Dort wurde er am Freitag - im beschleunigten Verfahren - zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt.

