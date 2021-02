Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Stuttgart/Görlitz/Dresden (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (25.02.2021) im Bereich Dresden und Görlitz zwei 22 und 26 Jahre alte Männer festgenommen, die mit offenbar zuvor gestohlenen hochwertigen Autos unterwegs waren. Auf der Autobahn A4 nahmen die Beamten nach einer Verfolgungsfahrt den 22-Jährigen gegen 06.00 Uhr fest (siehe Pressemitteilung der Polizeidirektion Dresden vom 26.02.2021). Er war mit einem Audi Q7 im Wert von rund 25.000 Euro unterwegs, der in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 23.00 Uhr und 06.30 Uhr in Asperg gestohlen worden war. Den 26-Jährigen nahmen Polizeibeamte am Morgen auf einem Parkplatz an der A4 kurz vor der polnischen Grenze fest. Er war mit einem Mercedes GLE im Wert von rund 50.000 Euro unterwegs, der in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 21.00 Uhr und 07.25 Uhr in der Blankensteinstraße gestohlen worden war. Beide Autos verfügen über ein Keyless Go System. Ob die beiden Diebstähle in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die beiden polnischen Tatverdächtigen werden im Laufe des Freitags (26.02.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

