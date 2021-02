Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit minderwertigen Uhren

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Trickbetrüger hat am Donnerstagvormittag (25.02.2021) an der Heidehofstraße einem 41-jährigen Autofahrer zwei angeblich hochwertige Uhren als Gegenleistung für die Begleichung seiner Benzinrechnung in Höhe von 100 Euro angeboten. Der Unbekannte sprach gegen 11.15 Uhr den 41-Jährigen auf einem Parkplatz in der Heidehofstraße an und übergab ihm die auf den ersten Blick hochwertig erscheinenden Armbanduhren. Als der Autofahrer drohte, die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Unbekannte und stieg in einen grauen Citroen ein. Die unbekannte Person ist zirka 45 Jahre alt, sportlich, offenbar südländischer Herkunft, sprach gebrochen englisch mit italienischem Akzent, hatte kurze graue Haare und trug ein braunes Sakko mit weißem Hemd. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Präventionstipps

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten. - Kaufen Sie niemals etwas, was ihnen auf einem Parkplatz angeboten wird. Die angebotenen Gegenstände sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Treten Sie nicht in finanzielle Vorleistung. - Fordern Sie andere aktiv und direkt zur Hilfe auf. - Scheuen Sie sich nicht, die Polizei per Notruf 110 zu verständigen. - Prägen Sie sich das Aussehen des Täters und der Begleitung ein. Notieren Sie das Kennzeichen des Fahrzeugs.

