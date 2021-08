Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 89 Müllsäcke illegal im Wald entsorgt - Nachtragsmeldung zu Pressemeldung "Frau begrapscht" - Verkehrsunfälle - Farbsprayer besudelten Sporthalle - Bahnschranke beschädigt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Aalen (ots)

Backnang: 89 Müllsäcke illegal im Wald entsorgt

Am Mittwoch wurden insgesamt 89 Müllsäcke, die in einem Waldstück nahe der Landesstraße 1120 zwischen Mettelberg und dem Ebniseekreisel, etwa 150 Meter nach der Einmündung Schloßhof an einem Waldweg entsorgt wurden, entdeckt. In den Müllsäcken befand sich fast ausschließlich Unrat aus dem Pflegebedarf wie beispielsweise Gummihandschuhe, Betteinlagen, FFP 2 Masken sowie deren Verpackung. Auffällig ist, dass bei den meisten Säcken der Knoten am Plastikband zum Verschließen des Müllsacks mit einem Stück zerdrückter Alufolie verstärkt wurde. Der Polizeiposten Murrhardt sucht nun Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. die Hinweise zur Herkunft der Müllsäcke geben können. Diese werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07192 5313 beim Polizeiposten zu melden.

Welzheim: Nachtragsmeldung zu Pressemeldung vom 23.08.2021

Nachdem am Sonntagvormittag in der Burgstraße eine Frau mit Kinderwagen von einem zunächst unbekannten Fahrradfahrer begrapscht worden sein soll, konnte zwischenzeitlich ein Tatverdächtiger von der Polizei Welzheim ermittelt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Syrer, der bereits zwei Wochen zuvor am Sonntagnachmittag in der Pfarrstraße in Welzheim eine Frau mit Kinderwagen in ähnlicher Weise begrapscht haben soll. Im ersten Fall konnte der Tatverdächtige nach entsprechenden Hinweisen in einer Asylbewerberunterkunft angetroffen werden. Aufgrund der bisher geführten Ermittlungen ist der 29-Jährige verdächtig, auch für die Tat am vergangenen Sonntagvormittag verantwortlich zu sein. Er muss nun mit mindestens zwei Strafverfahren rechnen. Da nicht auszuschließen ist, dass der Mann noch weitere Frauen belästigt hat, sollten sich diese Opfer dringend mit der Polizei Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Anbei die Ursprungsmeldung vom 23.08.2021:

Welzheim: Frau begrapscht - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Welzheim sucht Zeugen zu einem Vorfall am Sonntagvormittag in der Burgstraße. Eine 27-jährige Frau ging mit einem Kinderwagen den Gehweg entlang, als sich von hinten ein Fahrradfahrer näherte, sie kurzzeitig am Gesäß betatschte und anschließend Richtung Innenstadt davonfuhr. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt und ca. 173 cm groß sein und dunkle Augen sowie auffällig gelockte schwarze Haare haben. Zur Tatzeit soll er eine Jeanshose sowie eine langärmelige graue Fleece-Jacke getragen haben und mit einem älteren, lilafarbenen Herrenrad unterwegs gewesen sein. Nach Angaben der Geschädigten soll er ein arabisches Äußeres gehabt haben. In diesem Zusammenhang wird nun insbesondere eine ca. 50-jährige Frau mit blond-grauen Haaren, die zu dieser Zeit mit ihrem Pedelec in der Burgstraße unterwegs war, als Zeugin gesucht. Sie sowie evtl. weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 mit der Welzheimer Polizei in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Beutelsbach: Radfahrer gestürzt

Ein 81 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs fuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr den Radweg der Stuttgarter Straße aus Endersbach kommend in Richtung Beutelsbach und kam hierbei, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, alleinbeteiligt zu Fall. Der Senior zog sich leichte Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach-Schmiden: Farbsprayer besudelten Sporthalle

Die Sporthalle im Schmidener Weg wurde zwischen Montag- und Dienstagnachmittag mit Farbe besprüht. Unbekannte sprayten auf einer Länge von über 12 Metern verschiedene Schriftzüge an die Gebäudefassade und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Sprayer nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Schorndorf: Bahnschranke beschädigt

Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 8.30 Uhr die Straße Hammerschlag in Richtung Heinkelstraße. Er übersah eine abgesenkte Schranke am Bahnübergang und beschädigte diese. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Es kam wegen des Unfalls zu keinen größeren Einschränkungen des Bahnverkehrs.

Welzheim: Rechts vor Links missachtet

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 19.30 Uhr die Bahnhofstraße und bog nach links auf die Gartenstraße ein. Einen von rechts aus der Brunnenstraße einfahrenden Golf-Fahrer bemerkte er zu spät und stieß mit diesem zusammen. Die Insassen blieben hierbei unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell