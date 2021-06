Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 1. Juni 2021:

Peine (ots)

Peine: Diebstahl einer Geldbörse

Montag, 31.05.2021, gegen 10:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Montagmorgen offenbar einen günstigen Moment aus und entwendete aus einer am Lenker eines Fahrrades hängenden Handtasche einer 57-jährigen Peinerin die darin befindliche Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch eine Kontokarte sowie Ausweispapiere. Tatort: Parkplatze eines Discounters an der Ilseder Straße. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05171 / 999-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell